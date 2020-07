Serie A, date e programmazione televisiva della 36^ e 37^ giornata (Di martedì 14 luglio 2020) La Lega Serie A ha pubblicato le date con gli orari delle partite e la programmazione televisiva per le giornate numero 36 e 37 Ci si avvicina a piccoli passi al rush-finale del campionato di Serie A. Dalla ripartenza del torneo sono già passate 6 giornate ed altrettante ne mancano prima della fine del torneo. In calendario mancavano ancora le programmazioni per la 36a e la 37a giornata della Serie A e la Lega ha pubblicato quest’oggi le date con la rispettiva programmazione televisiva, divisa sempre tra Sky e DAZN. L’ultima giornata verrà programmata soltanto dopo il termine della 37.ma e le partite verranno suddivise in base ... Leggi su zon

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - 33° turno, date, orari e programmazione tv delle partite - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - 33° turno, date, orari e programmazione tv delle partite - napolimagazine : SERIE A - 33° turno, date, orari e programmazione tv delle partite - VoceGiallorossa : ?? #SerieA, annunciate le date e gli orari per la 36ª e la 37ª giornata #AsRoma #Vocegiallorossa - Fprime86 : RT @DiMarzio: #SerieA, 36ª e 37ª giornata: date, orari e programmazione in tv -