Sentenza City | l’amarezza di Klopp | «Ieri brutta giornata per il calcio»

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha commentato la Sentenza del Tas con cui il Manchester City è stato riammesso in Champions Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha voluto commentare la Sentenza del TAS con cui il Manchester City è stato riammesso in Champions League. Ecco le parole dell'allenatore dei Reds: «Non auguro nulla di male a nessuno e sono felice che il City possa giocare la Champions, ma non penso che Ieri sia stata una buona giornata per il calcio se devo essere onesto. Penso che il Fair Play Finanziario sia una buona idea, serve a proteggere le squadre e le competizioni»

