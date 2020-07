Scadenze fiscali: la proroga al 20 luglio dei versamenti delle imposte (Di martedì 14 luglio 2020) Con il Dpcm del 27 giugno 2020, il Governo ha concesso la proroga al 20 luglio per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali. proroga per tutti? Il provvedimento è stato emanato in ragione delle esigenze dei contribuenti, in particolare quelli di minori dimensioni, vista l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Sono oltre 4,5 milioni le partite Iva che potranno avere più tempo per onorare i versamenti in una fase di difficile congiuntura finanziaria a causa degli effetti del dopo lockdown. Tra i soggetti esclusi dalla proroga troviamo coloro che non applicano gli ISA e coloro che dichiarano ricavi/compensi 2019 oltre € 5.164.569. Il nuovo calendario fiscale La nuova norma si colloca in un panorama già ... Leggi su quifinanza

