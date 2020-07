Rimini, ubriaco in monopattino contro l’ambulanza: era un medico (Di martedì 14 luglio 2020) A Rimini, un medico in stato di ebbrezza su un monopattino è finito contro un’ambulanza. L’episodio è stato segnalato dalla Municipale del posto Un episodio decisamente singolare è avvenuto tra sabato 12 e domenica 13 luglio, intorno alle ore 1:30 di notte. Un ragazzo alla guida di un monopattino elettrico, in stato di ebbrezza, è … L'articolo Rimini, ubriaco in monopattino contro l’ambulanza: era un medico proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

