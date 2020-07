Riccardo Celoria Muore a 10 Anni Durante un Esperimento di Scienze, Lutto Cittadino a Collegno (Di martedì 14 luglio 2020) Oggi pomeriggio si celebreranno i funerali di Riccardo, era morto a seguito di un incidente in casa dopo un mese in ospedale. Nel pomeriggio di oggi 13 luglio, alle ore 15 si celebrerà il funerale di Riccardo Celoria, nella parrocchia di Collegno, alle porta di Torino. Il bimbo è morto il 3 luglio, dopo che circa un mese prima era stato investito dalla fiamme Durante un Esperimento ricreato in casa davanti agli occhi della madre. Era un grande appassionato di Scienze e ci teneva a mostrare questa particolare reazione chimica che sfortunatamente gli è stata fatale, dopo circa un mese di agonia passato all’ospedale Regina Margherita di Torino è deceduto a causa dei forti dAnni subiti. Non è ancora ... Leggi su youreduaction

