Recovery Fund, Rutte: “Soldi a fondo perduto? Solo con condizioni molto rigide”. Italia e Spagna premono: “Intesa deve essere a luglio” (Di martedì 14 luglio 2020) A pochi giorni dall’incontro con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo il quale rimangono le distanze tra i Paesi cosiddetti rigoristi e l’asse del Sud sulla proposta relativa al Recovery Fund, il primo ministro olandese, Mark Rutte, torna a parlare dei fondi europei per l’emergenza Covid. E lo fa affermando, in un’audizione al Parlamento nazionale, che “i sussidi” a fondo perduto “dovrebbero comportare condizioni molto rigide, questo è l’unico modo” per accettarli. Aggiungendo però che “le risposte” ottenute finora dagli altri leader Ue “non mi fanno sperare sulle possibilità di raggiungere un accordo” al vertice di venerdì e sabato. Il premier del ... Leggi su ilfattoquotidiano

borghi_claudio : Ma giuseppi che presenta i controlli della UE sulle future spese del recovery fund come un successo? È come se ave… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ #Conte si prostra alla #Merkel. Pur di portare a casa il Recovery Fund è pronto a subire… - fattoquotidiano : Recovery fund, incontro Merkel-Conte. La cancelliera: “Arriveremo a un accordo. Dagli italiani straordinaria discip… - Raffael25444592 : RT @borghi_claudio: Ma giuseppi che presenta i controlli della UE sulle future spese del recovery fund come un successo? È come se avesse… - Agenzia_Italia : #Recoveryfund: vertice Ue in salita, Rutte non molla ma Merkel assicura 'pronti a compromessi' -