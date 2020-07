Pioli: «Ibra è un vincente, è uscito non contento perché stavamo perdendo» (Di martedì 14 luglio 2020) L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha presentato la partita di domani contro il Parma. “Dobbiamo continuare a fare punti se vogliamo tornare in Europa. Domani affrontiamo una squadra difficile, dobbiamo essere ben preparati sotto tutti i punti vista. Abbiamo costruito un modo di stare in campo e una mentalità precisa. Non partiamo da zero domani sera, abbiamo la nostra filosofia di gioco e la nostra mentalità che ci ha portato ad ottenere risultati importanti. Dobbiamo continuare così. Le prossime sei partite ci diranno che squadra siamo. Fa piacere che i dirigenti apprezzino il nostro lavoro. Dobbiamo andare avanti così“. Sulla partita e i cambi: “Abbiamo un modo di giocare che richiede grande intensità. Domani sceglierò chi ha recuperato bene. Cambiare qualche giocatore non significa cambiare la ... Leggi su ilnapolista

