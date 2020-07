NBA – Richaun Holmes, ma dai! Esce dalla bolla per ritirare cibo d’asporto: ritorna in quarantena (Di martedì 14 luglio 2020) Richaun Holmes ha commesso una vera e propria stupidaggine. Il centro dei Sacramento Kings, preda di un certo languorino, ha deciso di ordinare del cibo d’asporto e per ritirarlo è sgattaiolato fuori dai confini della bolla protetta di Disney World, luogo nel quale l’NBA riprenderà a breve la stagione in totale sicurezza. Lascia la zona protetta non è consentito e il comportamento di Richaun Holmes ha rischiato di mettere a repentaglio la salute di tutti i colleghi. Per questo motivo, il cestista di Sacramento dovrà osservare altri 8 giorni di quarantena: NBA e Kings potrebbero punirlo ulteriormente. Richaun Holmes non è però l’unico trasgressore: anche Bruno Caboclo dei ... Leggi su sportfair

