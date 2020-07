MotoGP, GP Jerez 2020, Dovizioso supera il test medico: è pronto per la gara (Di martedì 14 luglio 2020) Andrea Dovizioso sarà uno dei protagonisti del Gran Premio di Jerez 2020, in terra iberica, con l’obiettivo costante di superarsi e sorprendere. Il pilota italiano ha superato il recente esame medico al quale si è sottoposto, il quali ha evidenziato la sua integrità fisica in vista dell’attesa gara, la quale rappresenterà la ripartenza effettiva della MotoGP. Di seguito la nota della Ducati sull’argomento, divulgata su Twitter: “Dopo essere stato sottoposto ai controlli medici con il dottor Angel Charte, questa mattina, Andrea Dovizioso è stato dichiarato ‘fit’ e dunque pronto a correre questo fine settimana“. Leggi su sportface

