Lecce-Fiorentina, la lista dei giocatori convocati da Iachini (Di martedì 14 luglio 2020) La lista completa dell’elenco dei convocati dell’allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini in vista della sfida della trentatreesima giornata di Serie A. I viola sfidano il Lecce domani sera dopo aver pareggiato in extremis contro il Verona. Ci sarà l’autore del gol del pari nell’ultimo turno, ovvero Cutrone, presente anche Castrovilli. Ecco la lista completa dei convocati: Agudelo, Badelj, Brancolini, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cutrone, Dalbert, Dragowski, Duncan, Ghezzal, Kouame, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Pulgar, Ribery, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic. Leggi su sportface

