In Germania un uomo armato di arco e frecce si è rifugiato nella Foresta Nera dopo aver aggredito 4 agenti (Di martedì 14 luglio 2020) La polizia del Baden-Wuerttemberg, nel sud ovest della Germania, dà la caccia a un uomo armato di pistola, pugnale e, sostiene la polizia, di arco e frecce, che si è rifugiato nella Foresta Nera dopo aver aggredito 4 agenti ed essersi impossessato delle loro pistole. Beamte überrumpelt – So entwaffnete der Wald-Rambo vier Polizisten https://t.co/fPqzvKHfai — BILD (@BILD) July 13, 2020 Il 31enne, identificato come Yves Etienne Rausch, è ricercato da domenica scorsa, quando nei pressi della città di Oppenau, fermato a un controllo è improvvisamente andato in escandescenze, ha puntato la pistola contro gli ... Leggi su linkiesta

