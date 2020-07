Grande Fratello Vip 5, un prete nel cast? “Il provino è andato benissimo” (Di martedì 14 luglio 2020) Ormai è ufficiale: il Grande Fratello VIP tornerà a settembre. Al timone del programma ci sarà sempre Alfonso Signorini, visto il successo ottenuto nella passata edizione. Proprio in questi giorni, sono iniziati i preparativi della trasmissione e tutto lo staff è alla ricerca dei nuovi inquilini della casa più spiata d’Italia. Ebbene, sono molti i nomi che da qualche tempo a questa parte stanno circolando sul web, ma per il momento non si è avuta nessuna conferma ufficiale su chi faccia realmente parte del nuovo cast. Ma è delle ultime ore il gossip che sta spopolando sul web: tra i nuovi concorrenti c’è anche un prete! Ma vediamo meglio di chi si tratta. Don Alberto Ravagnani pronto a varcare la porta rossa? Ecco l’indiscrezione A quanto sembra ... Leggi su velvetgossip

