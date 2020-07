Google Pixel Buds 2, i nuovi auricolari in-ear finalmente in vendita in Italia (Di martedì 14 luglio 2020) Da oggi è finalmente possibile acquistare anche in Italia i Google Pixel Buds 2, gli auricolari in-ear true wireless dotati di intelligenza artificiale che promettono un’eccelsa qualità sonora, sia che li usiate in un ambiente rumoroso sia che li usiate durante una sessione di allenamento. I nuovi auricolari di Google utilizzano algoritmi di intelligenza artificiale per adattare il volume in base alla situazione in cui ci troviamo. Se mentre parliamo durante una chiamata i microfoni captano un forte rumore, ad esempio vento o pioggia o il rumore del traffico o della metropolitana, il volume del suono sarà aumentato per il lasso di tempo necessario a mantenere confortevole e chiara la conversazione. Tutto ... Leggi su ilfattoquotidiano

