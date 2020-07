Francesco Chiofalo, dopo l’operazione per il tumore al cervello la fidanzata è allarmata: “Non fa più i controlli e non segue le terapie” (Di martedì 14 luglio 2020) Preoccupazione per la salute del modello Francesco Chiofalo, conosciuto anche come “Lenticchio” e uno dei protagonisti di “Temptation Island” nel 2017, dove ha partecipato con l’ex fidanzata Selvaggia Roma. Chiofalo nel gennaio 2019 ha subito una operazione chirurgia delicata e importante per rimuovere il tumore al cervello. Poi piano piano i modello si è ripreso e ha ricominciato la sua nuova vita tra palestra e le sue attività imprenditoriali legati a Instagram, dove ha oltre un milione e mezzo di follower. Ma c’è qualcosa che preoccupa, e non poco, la fidanzata Antonella Fiordalisi. I due hanno trascorso qualche giorno di vacanza in costiera amalfitana, ma Antonella ha affidato alle pagine del settimanale ... Leggi su ilfattoquotidiano

