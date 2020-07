Entro a volte, nei suoi sogni (Di martedì 14 luglio 2020) Entro a volte, nei suoi sogni Di Vincenzo Calafiore 14 Luglio 2020 Udine “ ….. ora che si sono placati i rumori, i frastuoni delle tempeste. Mi guardo attraverso questi specchi che sono le mie pagine, e mi vieni in mente tu che non mi ascolti, che non mi leggi. Sono diverso, in quegli specchi frantumati e sarò diverso ogni qualvolta che mi leggerai diverso per ognuno che proverà a leggermi. Questo è il segreto di chi scrive, non di uno Scrittore, ce ne sono troppi e tutti lì pronti alla scalata, al successo a qualsiasi costo. Io scrivo e basta. “ ( Citaz di Vincenzo Calafiore) ( Proprietà letteraria riservata ) Quante volte ho pensato di andare via e non tornare più. Scappare dalle realtà ... Leggi su laprimapagina

Quante volte ho pensato di andare via e non tornare più. Scappare dalle realtà che uccidono e far perdere le mie tracce, per andare in un luogo molto lontano e ricominciare una nuova vita, senza ...

