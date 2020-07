Energia, con lo smart working le bollette volano? (Di martedì 14 luglio 2020) Le bollette con lo smart working crescono eccessivamente? La domanda se la stanno facendo in tanti: per prima cosa bisogna distinguere tra bolletta elettrica e bolletta del gas. Per la prima, in realtà, non ci sono buone notizie: lo annuncia uno studio dell’Unione Nazionale Consumatori. Secondo quanto stabilito da Arera, dal 1° luglio la bolletta dell’elettricità registrerà un aumento del 3,3% mentre quella del gas scende del 6,7%. Per una famiglia tipo significa spendere su base annua 14 euro in più per la luce e 55 euro in meno per il gas. Peccato che il risparmio sul gas rischia di essere illusorio: d’estate l’utilizzo è minimo, senza riscaldamento comunque la bolletta sarebbe più clemente. Bolletta del gas in vista dell’inverno, come fare? Le tariffe Arera ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Energia con Energia & Sud, il 14 luglio convegno on linecon Manfredi, Starace, Alverà e De Vincenti Il Messaggero Dso, ecco l’associazione Ue

Quotidiano Energia - Parte il processo di costituzione dell’associazione europea dei Dso elettrici, EU Dso, che come previsto dal regolamento 2019/943 sul market design avranno il compito di coordinar ...

Impianto termico gratis con ecobonus al 110%: nuova definizione e requisiti aggiornati già in vigore

Per fruire delle detrazioni fiscali per risparmio energetico è necessario che l’immobile oggetto dei lavori sia già dotato di impianto termico. In data 11 giungo 2020. è entrato in vigore il D.lgs n° ...

