Dayane Mello su Gianmaria Antinolfi :”Lo faceva mentre stavamo insieme..” (Di martedì 14 luglio 2020) Sembra ormai ufficiale: Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi sono una coppia. Dopo la rottura con Stefano De Martino, finalmente, la bella showgirl ha ritrovato la felicità con l’imprenditore napoletano. Ma si sa, quando si è così esposti, il gossip è sempre dietro l’angolo. Infatti, proprio negli ultimi giorni sono spuntati scottanti retroscena sulla relazione tra Belen e Gianmaria. A lanciare la bomba è stata l’ex dell’imprenditore, Dayane Mello. Anche lei già nota al mondo del gossip, la modella brasiliana ha deciso di svuotare il sacco e ha rilasciato pesanti dichiarazioni. Ma vediamo meglio cosa è successo! “Mi ha riempito di bugie, ci provava con Belen”: l’accusa di Dayane ... Leggi su velvetgossip

“Lo frequentavo da circa un mese e mezzo. È venuto a Milano e mi ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro. Poi ho scoperto che a quella cena c’era Belen. Da quel momento di colpo è diventato ...

