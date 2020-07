Coronavirus rilevato nello sperma di alcuni pazienti: possibile trasmissione per via sessuale? (Di martedì 14 luglio 2020) Coronavirus nello sperma dei pazienti: trasmissione per via sessuale? Qualche mese fa aveva fatto discutere uno studio che affermava che il Coronavirus si nasconde anche nei testicoli degli uomini: adesso dalla Cina arriva una prima conferma, visto che è stato rilevato dell’RNA virale del Covid-19 nello sperma di alcuni giovani pazienti positivi. Al momento, però, gli scienziati non sono in grado di spiegare quali possano essere le conseguenze, né tanto meno se sia possibile una trasmissione del Coronavirus per via sessuale. Questo perché non è noto se le tracce di Covid-19 ... Leggi su tpi

