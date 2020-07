Contrabbando di sigarette, smantellata banda nel Napoletano (VIDEO) (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono stati arrestate quattro persone con l’accusa di essere membri attivi di un’associazione a delinquere dedita al Contrabbando di sigarette. Gli agenti della Guardia di Finanza di Napoli ed il Gruppo di Nola hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia napoletana, nei confronti di quattro soggetti gravemente indiziati di far parte di una associazione a delinquere, con base nel capoluogo partenopeo, dedita al Contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Nel corso dell’indagine la polizia giudiziaria aveva già proceduto al sequestro di 2 tonnellate di sigarette ed aveva tratto in arresto in flagranza di reato altri due soggetti. Le attività ... Leggi su anteprima24

