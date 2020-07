Carlo De Benedetti: "Favorevole a un governo Pd con Berlusconi" (Di martedì 14 luglio 2020) L’Ingegner Carlo De Benedetti, nume tutelare del giornale prossimo venturo, il Domani, in una intervista al Foglio apparecchia la sua prospettiva politica. “Se si tratta di isolare Salvini e Meloni trangugio anche Berlusconi al governo con la sinistra - dice-. Ma accompagnato dal benservito a Conte che rappresenta il vuoto pneumatico. Mai avrei immaginato di dire che al mondo esiste qualcosa di peggiore di Berlusconi. E sia chiaro continuo a pensare che il livello di corruzione morale che lui ha introdotto nel paese abbia costituito un periodo nero della nostra storia. Se non era per Scalfaro avremmo avuto Previti ministro della Giustizia. Eppure sono pronto a trangugiare il rospo”.De Benedetti non ha alcuna stima degli attori politici del tempo presente. Meloni? ... Leggi su huffingtonpost

Così in una intervista al Foglio l’editore Carlo De Benedetti. “Mai avrei immaginato di dire che al mondo esiste qualcosa di peggiore di Berlusconi. E sia chiaro, continuo a pensare che il livello di ...

