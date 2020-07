Cagliari, Zenga: "Nainggolan? Ci mancherà un giocatore di spessore" (Di martedì 14 luglio 2020) Cagliari - " Nainggolan ? mancherà un giocatore di spessore ma chi andrà in campo saprà prendersi responsabilità diverse, facendo ricorso a caratteristiche come determinazione, attenzione, coraggio e ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Cagliari, Zenga: 'Nainggolan? Ci mancherà un giocatore di spessore': Il tecnico: 'Chi andrà in campo saprà prender… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Zenga: 'Il futuro di Nandez è in una grande squadra. E questa big è il Cagliari' - TuttoMercatoWeb : Zenga: 'Il futuro di Nandez è in una grande squadra. E questa big è il Cagliari' - Blucerchiando : La Sampdoria torna in campo! Dopo la fondamentale vittoria contro l'Udinese a Marassi arriva il Cagliari di Zenga.… - CagliariNews24 : ?? #Cagliari, apprensione per il polpaccio di #Nainggolan ?? #Zenga: 'Potrebbe saltare una sola partita o aver finit… -