Bologna, Merola: “Qualunque sia scelta su Autostrade, il Passante va fatto” (Di martedì 14 luglio 2020) BOLOGNA – Autostrade o non Autostrade, il Passante di Bologna va realizzato. Fa sentire la propria voce il sindaco del capoluogo emiliano, Virginio Merola, appellandosi al Governo via Facebook: “Non voglio entrare nel merito delle valutazioni che il Consiglio dei ministri farà oggi sulla concessione ad Autostrade. Al Governo voglio però dire, qualunque sia la scelta che intenderà assumere oggi o quando riuscirà, che il Passante deve essere realizzato”. Leggi su dire

