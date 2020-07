Atene fa come Lisbona "Pensionati, venite da noi" (Di martedì 14 luglio 2020) Guerra per accaparrarsi residenti di terza età a colpi di sconti fiscali. La Grecia: tasse al 7%. Stessa 'offerta' dei piccoli comuni del nostro Sud. Leggi su quotidiano

Un altro Paese europeo del Sud entra nella guerra per la conquista dei pensionati stranieri, accogliendoli con tasse molto vantaggiose in cambio della residenza. Si tratta della Grecia che, soddisfatt ...

Un film racconta come Regling (Mes) impoverì la Grecia: premiato a Venezia, impossibile farlo vedere in Germania

Un salvataggio che, a conti fatti, si è rivelato fallimentare, come ha confermato uno studio recente dell'ex ... ex ministro delle finanze di Atene, aveva scritto per raccontare ciò che i ministri Ue ...

