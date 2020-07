Atalanta-Brescia, segui la diretta: 4-1 Entra subito il giovane Colley per Zapata (Di martedì 14 luglio 2020) È un derby senza storia quello tra Atalanta e Brescia al Gewiss Stadium: alla fine del primo tempo i nerazzurri sono già sul 4-1 e il match è ormai in cassaforte. Imbarazzante per le rondinelle il divario di valori tecnici. Leggi su ecodibergamo

BresciaOfficial : Al minuto 8 segna Torregrossa per il Brescia. Parziale: Atalanta 1 - Brescia 1 #AtalantaBrescia #SerieATIM… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT Score: Atalanta 4-1 Brescia #SSFootball - Atalanta_BC : #AtalantaBrescia | 1-1 | 9' ? Pareggio del Brescia con Torregrossa. ? Brescia equalise through Torregrossa. #GoAtalantaGo ??? - sportface2016 : #AtalantaBrescia, altri due gol di #Pasalic ed è tripletta: il video - sportli26181512 : Atalanta, Pasalic nella top 4 dei croati di Serie A: Con la tripletta segnata al Brescia, Mario...… -