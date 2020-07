Addio concessioni. Per i Benetton non c’è più scampo. Il dossier Autostrade ha le ore contate. Oggi il primo atto in Consiglio dei ministri (Di martedì 14 luglio 2020) Il dossier Autostrade ha le ore contate. Ma soprattutto ad avere le ore contate sono i Benetton. La famiglia di Ponzano Veneto appare sempre più accerchiata. In Cdm Oggi ci sarà una prima ricognizione. “Ci sarà un’informativa, è una decisione che deve coinvolgere tutto il governo, c’è la necessità di adottare una decisione perché questa vicenda si trascina da troppo tempo”: da Berlino il premier Giuseppe Conte ribadisce la linea dura nei confronti dei Benetton. “Se ci sono ponti e questi ponti crollano, dobbiamo saper sanzionare chi è responsabile di questo crollo”, dice. E le conseguenze di un’eventuale revoca? Se si arrivasse a quello “avremo soluzioni da ... Leggi su lanotiziagiornale

Cloude5S : RT @Antiogu60: ++ LE VITTIME NON SI TRADISCONO ++ Cara Ministra, anche un bambino di 6 anni comprende che non è normale lasciare le conces… - katia07338681 : RT @Antiogu60: ++ LE VITTIME NON SI TRADISCONO ++ Cara Ministra, anche un bambino di 6 anni comprende che non è normale lasciare le conces… - CKaky89 : RT @Antiogu60: ++ LE VITTIME NON SI TRADISCONO ++ Cara Ministra, anche un bambino di 6 anni comprende che non è normale lasciare le conces… - MaryAnna_65 : RT @Antiogu60: ++ LE VITTIME NON SI TRADISCONO ++ Cara Ministra, anche un bambino di 6 anni comprende che non è normale lasciare le conces… - Alexandra5S5 : RT @Antiogu60: ++ LE VITTIME NON SI TRADISCONO ++ Cara Ministra, anche un bambino di 6 anni comprende che non è normale lasciare le conces… -