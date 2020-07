Zingaretti disperato esulta per il soccorso delle Sardine (Di lunedì 13 luglio 2020) Nicola Zingaretti in grande difficoltà in vista delle prossime Regionali esulta su Twitter per il ritorno in campo delle Sardine, che già diedero una mano al Pd nelle elezioni regionali dell'Emilia Romagna. «Dalle # Sardine nuove sfide per tutti e una nuova, sana boccata d'ossigeno che farà bene alla democrazia».Così scrive su Twitter il segretario del Pd dopo il comunicato con il quale il movimento rappresentato dal giovane Mattia Santori ha annunciato un rinnovato impegno in vista delle prossime elezioni locali. Le Sardine hanno comunicato il loro ritorno sulla scena con una lunga nota. «La politica deve essere per forza propaganda? Ce lo chiederemo in un tour di 2.000 km, che ... Leggi su iltempo

La Covid fa male alla politica. E al suo linguaggio. Il chiacchiericcio autoreferenziale, la sloganistica para-pubblicitaria hanno mostrato tutta la loro povertà di spirito di fronte alla più grande e ...

