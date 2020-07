VIDEO | Droga, lo psicologo: “Gli adulti devono dare una via d’uscita ai giovani” (Di lunedì 13 luglio 2020) ROMA – “I ragazzi sanno tutto della droga ed è vero che ne ignorano le conseguenze. Allo stesso tempo noi adulti sappiamo che ne fanno uso per poter stare nel gruppo ed essere inclusi. Quindi, la prima cosa da fare è avvisarli che ne siamo a conoscenza e, subito dopo, offrirgli una via di uscita. Questo per evitare tragedie come quella di Terni, con i due adolescenti morti dopo aver assunto metadone”. A dirlo è Federico Bianchi di Castelbianco, direttore dell’Istituto di Ortofonologia (IdO) e psicoterapeuta dell’età evolutiva, che spiega come affrontare e risolvere il problema di un figlio che fa uso di sostanze stupefacenti. “I ragazzi quando commettono delle stupidaggini– continua lo psicoterapeuta- devono avere un adulto con cui riferirsi e che faccia da filtro con i genitori, per aiutarli a superare un problema prima che diventi un dramma. Con il nostro Istituto e grazie all’ascolto psicologico on line- prosegue il direttore dell’IdO- abbiamo ricevuto migliaia di richieste di aiuto da parte degli adolescenti. Questo sono riusciti ad aprirsi e ad ascoltare proprio perchè hanno trovato persone competenti ed estranee alla famiglia”. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Droga Traffico di stupefacenti, 33 arresti - Video Così la droga viaggiava tra Bergamo e la Sardegna L'Eco di Bergamo La Guardia di Finanza sequestra 17 chili di cocaina su un camion proveniente dall’Olanda

Oltre alla droga, sono stati sequestrati circa 20 chili di tabacco trinciato per sigarette, provenienti dal Lussemburgo. L’autista è stato arrestato e portato alla Casa Circondariale di Poggioreale.

Cerca di passare inosservato tra i turisti. Ma nell'auto trasporta cocaina purissima VIDEO

Nuovo importante sequestro di cocaina da parte delle Fiamme Gialle di Porto Torres, che la settimana scorsa avevano intercettato un chilo e mezzo della stessa droga appena arrivata dalla nave ...

