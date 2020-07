Sport da contatto, Gariglio (Pd): “E’ ora di riprendere anche in Piemonte” (Di lunedì 13 luglio 2020) Davide Gariglio, deputato torinese del Partito Democratico alla camera, in una nota, ha fatto sapere che vorrebbe far riprendere gli Sport da contatto anche in Piemonte. Così come è stato per altre regioni italiane, un intero settore deve ripartire. “anche in Piemonte è ora di riprendere gli Sport di contatto. Il governatore Fontana – spiega Gariglio – ha già dato il via libera in Lombardia la scorsa settimana e ritengo che ci siano i presupposti anche nella mia regione per consentire le attività Sportive in sicurezza, senza abbassare la guardia ma sostenendo un intero settore fermo da mesi. Lo chiedono imprese, centri ... Leggi su nuovasocieta

