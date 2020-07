Serie A, Atalanta e Inter: ispettori federali controllano i protocolli sanitari (Di lunedì 13 luglio 2020) Continuano i controlli degli ispettori incaricati dalla Figc per verificare il corretto svolgimento e le garanzie sui protocolli sanitari delle squadre di Serie A, Serie B e Serie C (per i club impegnati nei playoff). Nella giornata odierna sono state Atalanta e Inter le società controllate, con i pool ispettivi che hanno acquisito tutta la documentazione relativa ai tamponi e agli esami sierologici effettuati da tutti i componenti del gruppo squadra. I controlli della Figc proseguiranno fino a fine stagione. Leggi su sportface

