Salvini inchioda Zingaretti: "Qualcuno indaghi sulle sue mascherine" (Di lunedì 13 luglio 2020) Il caso mascherine nel Lazio torna a occupare le pagine dei giornali e il leader della Lega Matteo Salvini ne approfitta per attaccare il segretario del Pd (e governatore proprio del Lazio) Nicola Zingaretti. «Cosa si fanno i processi alle intenzioni in Italia? Io chiedo pubblicamente che Qualcuno indaghi sulle mascherine della Regione Lazio pagate e mai arrivate. Se c'è gente che vuole indagare sui camici regalati, facciano pure. Io chiedo che Qualcuno indaghi sulle mascherine pagate dalla regione Lazio, lì c'è qualcosa che è stato pagato e non è mai arrivato». Lo ha detto il leader della Lega sulla fornitura assegnata dalla centrale acquisti ... Leggi su iltempo

Siamo in emergenza? No. E allora perché se non c'è una emergenza in corso, il governo chiede di prorogare lo stato di emergenza? Procediamo con ordine. Il 31 gennaio scorso il governo Conte bifronte, ...Ma Toninelli in un video su Facebook perde la testa contro il leader della Lega Matteo Salvini: «Ma dove c***o stavi? A Conte doveva essere dato l'indirizzo politico e tu non partecipavi alle riunioni ...