Rifiuti e degrado, Bordoni: ‘Ama si dimentica di Acilia’ (Di lunedì 13 luglio 2020) «Una condizione di degrado diffuso sta deturpando l’immagine del X Municipio che sembra essere ormai sopraffatto dall’abbandono. Nella via principale di Acilia, nel tratto compreso da P.zza dei Sicani a P.zza San Leonardo di Porto Maurizio, non vengono più svuotati i cassonetti adibiti alla raccolta dei Rifiuti, e numerosi cumuli di Rifiuti di ogni genere, fuoriuscendo, si riversano sui marciapiedi. Non si sa per quale motivo l’Ama, secondo quanto ci segnalano tanti cittadini, non passi più a raccogliere e per questo abbiamo fatto una pronta segnalazione affinché l’attività sia presto ripresa. Evidentemente chi amministra invece di occuparsi di Roma preferisce straparlare senza cognizione di causa, una situazione di degrado ingiustificabile, che danneggia la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Dal 1 aprile son ben 105 gli accertamenti complessivi, da parte della Polizia Locale Alta Valdera, per abbandono illecito di rifiuti PECCIOLI — Ultimamente ... e spiacevoli immagini di incuria e ...

Ultimamente, in alcune zone dei territori comunali di Chianni, Lajatico, Peccioli e Terricciola è stato registrato un anomalo ed eccessivo conferimento dei rifiuti nei cassonetti ... spiacevoli ...

