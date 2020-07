Regionali: sardine in tour dal 23 al 28 luglio (Di lunedì 13 luglio 2020) ANSA, - BOLOGNA, 13 LUG - Non vogliono definirlo "tour elettorale", ma "tour politico". Le sardine, il movimento nato a Bologna in occasione della campagna elettorale per le Regionali per opporsi al ... Leggi su corrieredellosport

NicolaPorro : Dopo avere annunciato il congelamento delle #Sardine, #MattiaSantori le tira fuori dalla cella frigorifera. Motivo?… - fattoquotidiano : Sardine, Santori: “Non siamo scomparsi, presto partiremo con un tour per le Regionali” - peterkama : Non vogliono definirlo 'tour elettorale', ma 'tour politico'. Le sardine, il movimento nato a Bologna in occasione… - iconanews : Regionali: sardine in tour dal 23 al 28 luglio - Voroklimef : -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali sardine Regionali: sardine in tour dal 23 al 28 luglio - Ultima Ora Agenzia ANSA Regionali: sardine in tour dal 23 al 28 luglio

Le sardine, il movimento nato a Bologna in occasione della campagna elettorale per le regionali per opporsi al sovranismo, tornano in campo e dal 23 al 28 luglio toccheranno le regioni che sono ...

Migranti, Santelli: "Blocco navale o intervengo io". Esercito in Calabria

MIGRANTI, CRISTALLO (SARDINE): 'MA SANTELLI NON VOLEVA APRIRE CALABRIA? AH, QUESTI SONO NEGRI' "Ma non era la Santelli che in tutte le tv nazionali (e ancor prima che si aprissero le regioni) diceva a ...

Le sardine, il movimento nato a Bologna in occasione della campagna elettorale per le regionali per opporsi al sovranismo, tornano in campo e dal 23 al 28 luglio toccheranno le regioni che sono ...MIGRANTI, CRISTALLO (SARDINE): 'MA SANTELLI NON VOLEVA APRIRE CALABRIA? AH, QUESTI SONO NEGRI' "Ma non era la Santelli che in tutte le tv nazionali (e ancor prima che si aprissero le regioni) diceva a ...