Recovery | Autostrade e rebus proroga | settimana della verità per il Governo

Sono almeno tre i dossier a dir poco ad alto rischio per il Governo guidato da Giuseppe Conte che promettono di infiammare la settimana che si è appena aperta. Pronti via si parte con Autostrade. Nel weekend sulla scrivania dell'esecutivo è arrivata la nuova proposta di ASPI che porterebbe da 3 a 3,4 miliardi i risarcimenti, tra indennizzi e manutenzione straordinaria. Inoltre prevederebbe 7 miliardi di manutenzioni e 13,2 miliardi di investimenti. Ci sarebbe anche un abbassamento dei pedaggi sulla base del sistema regolatorio dell'Autorità dei trasporti. Nella proposta dell'azienda sarebbe anche indicata la volontà di aprire all'ingresso di nuovi soci, mentre non comparirebbero riferimenti a possibili modifiche del decreto Milleproroghe sul tema dei risarcimenti dello Stato

