Rainbow Six Siege, 60 milioni di giocatori su tutte le piattaforme: in arrivo aggiornamenti (Di lunedì 13 luglio 2020) Da quando è stato rilasciato – nel 2015, ndr – Rainbow Six Siege ha aumentato sempre più la platea di giocatori e appassionati. Un successo evidenziato anche dai dati resi noti da Ubisoft, che ha confermato come il gioco sia riuscito a raggiungere i 60 milioni di giocatori su tutte le piattaforme. Siege è uno sparatutto in prima persona tattico con diversi operatori unici, dove ogni operatore ha un gadget o un'abilità "personali" che offrono ai giocatori un vantaggio in varie situazioni. Gli operatori sono classificati come attaccanti o difensori e i giocatori devono utilizzare la capacità di ciascun personaggio di difendere i siti o di ...

Anche Ubisoft, come praticamente tutte le più grandi compagnie videoludiche, ha approfittato dell’assenza dell’E3 2020 per creare il proprio evento digitale dedicato. Ubisoft Forward non è stato altro ...

Durante il Ubisoft Forward di oggi, Ubisoft ha annunciato la data di uscita del suo gioco mobile Tom Clancy’s Elite Squad, in arrivo su Android e iOS. Alla fine del nuovo trailer, visibile in calce, v ...

