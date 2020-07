“Quando vai” e le due anime di Vince – intervista (Di lunedì 13 luglio 2020) E’ uscito lo scorso 26 giugno “Quando vai” il nuovo singolo di Vince, artista romano. Il brano fa da collante tra due mondi; tra le due anime di Vince. Quella tendente all’urban di “Ultima Volta” e “Can’t Feel My Face” e quella indie-pop di “Luna” e “Un Altro Giro”. “”Quando Vai” rappresenta il ritorno di … L'articolo “Quando vai” e le due anime di Vince – intervista Leggi su dailynews24

CarloCalenda : Due cose indispensabili quando vai in Sicilia. Nexium 40 e Maalox. Ci vediamo stasera alle 19 a Palazzo Biscari. - debolstoj : ?? quando vai a letto con il mal di testa e ti svegli con il mal di testa ?? - wolvayn : @yaenneferx io lo facevo andare in giro sempre così nwjfkedkwk quando vai in giro, fermati nelle case abbandonate… - francy_e_ivi : @ilbianconerocom @MarcelloChirico E ha fatto bene, quando vai a rompere le palle slka gente e poi ti insaccano devi… - enniogiannascol : @Marco_B_86 @MarcoRizzoPC ??????hai votato M5S... quando? Vai a lavorare Cazzaro -

Ultime Notizie dalla rete : “Quando vai” Come il caso Hong Kong complica le relazioni Usa-Cina Policymakermag