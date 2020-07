Probabili formazioni Spal-Inter: data, orario e come vederla in tv e streaming (Di lunedì 13 luglio 2020) Le Probabili formazioni di Spal-Inter, match della trentatreesima giornata di Serie A 2019/2020. C’è grande attesa per questa sfida che vedrà le due squadre di scena al Paolo Mazza alle 21:45 di giovedì 16 luglio. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale a partire dal primo minuto di gioco. Spal – Out Zukanovic, Berisha, Fares e Valoti. Ballottaggio tra Strefezza e D’Alessandro mentre Castro dovrebbe supportare tra le linee l’unica punta Petagna. Inter – Spazio al 3-4-1-2 con Eriksen alle Spalle di Lautaro Martinez e Lukaku. Da valutare le condizioni di Barella e Vecino mentre Sensi resta indisponibile. Squalificato Godin. Le ... Leggi su sportface

