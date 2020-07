Perché regalando un fiore non si sbaglia mai (Di lunedì 13 luglio 2020) I fiori sono un grande classico in tutte le occasioni. Spesso sentiamo dire alle donne che non amano ricevere dei fiori, che si tratta di un gesto banale e scontato ma in realtà, ogni donna si emoziona o si imbarazza quando apre la porta e vede spuntare un mazzo di fiori. E’ anche vero che per stupire una donna occorre non essere mai banali. Ed è per questo che spesso è meglio donare un fiore o un mazzo di fiori quando meno lo si aspetta. Oggi del resto farlo, con consegne a domicilio e siti di fiori on line che permettono di realizzare ogni desiderio, è facilissimo. Acquistare on line un mazzo di fiori, un bouquet, è davvero semplice, come sarà semplice stupire la donna che si ama ma non solo. Un mazzo di fiori può essere perfetto per una mamma che sta lontano e festeggia il suo compleanno senza poter avere al suo ... Leggi su ultimenotizieflash

