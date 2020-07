Pensione quota 100 addio nel 2021: le ipotesi di riforma (Di lunedì 13 luglio 2020) La prossima scadenza della Pensione con la quota 100, prevista naturalmente per il 31 dicembre 2021, scatena molti dubbi in coloro che, pur avendo voglia di accedere al pensionamento quanto prima, non riescono a centrare i requisiti entro la fine del prossimo anno. Cosa accadrà quando la misura finirà il suo naturale corso? Pensione quota 100 addio Lo scalone di 5 anni che si viene a creare con la scadenza della quota 100, ovviamente, non preoccupa soltanto i lavoratori ma anche le parti sociali. La misura previdenziale introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 ha permesso, dallo scorso marzo, il pensionamento al compimento dei 62 anni a chi fosse in possesso anche di almeno 38 anni di contributi. Molto apprezzata dai lavoratori, però, la ... Leggi su notizieora

