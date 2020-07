Nasce l’orto hi-tech per coltivare sulla Luna e ai Poli (Di lunedì 13 luglio 2020) Un orto hi-tech per coltivare micro-verdure sulla Luna e in ambienti estremi come quelli polari, allestito all'interno di una speciale 'serra igloo' progettata per resistere a temperature molto basse. Ma anche missioni spaziali simulate grazie a tecniche avanzate di realtà virtuale immersiva. È la sfida di V-GELM (Virtual Greenhouse Experimental Lunar Module) il progetto sperimentale che prenderà il via da domani 10 luglio fino al 19 luglio nel Centro Ricerche Casaccia con l'obiettivo di sviluppare un modulo di coltivazione Lunare abbinando tecniche di coltivazione idroponica innovative a esperimenti virtuali per il supporto alla vita degli astronauti nelle future missioni di lungo periodo.Il progetto verrà realizzato da un team di ricercatori ENEA e di ... Leggi su ilfogliettone

