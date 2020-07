Napoli, Osimhen non ha ancora deciso: ADL si rivolge al Real Madrid? (Di lunedì 13 luglio 2020) Aurelio De Laurentiis è già al lavoro per la prossima stagione. Il presidente partenopeo, infatti, vuole regalare a Rino Gattuso una squadra all’altezza per competere in tutte le competizioni e provare a vincere lo Scudetto. Il mister azzurro, come prima richiesta, ha fatto il nome di Victor Osimhen. L’attaccante del Lille è ormai da diversi … L'articolo Napoli, Osimhen non ha ancora deciso: ADL si rivolge al Real Madrid? Leggi su dailynews24

AlfredoPedulla : #Osimhen, sì totale ribadito al #Napoli. Senza se e senza ma. Ora si corre con il #Lille?? - FrancoMater2 : La cosa che più mi dà fastidio? Vedere i napoletani che implorano #Osimhen per venire a #Napoli. La storia di… - news24_napoli : Tuttosport – Osimhen-Napoli, il club non aspetterà oltre questa… - infoitsport : TS – Osimhen-Napoli, si teme la beffa: Victor aspetta altre proposte? Le ultime - Gius1992 : Al Napoli serve un centravanti come il pane, comunque. Andiamo a prendere 'sto cazzo di Osimhen, per cortesia. #NapoliMilan -