Morto a 27 anni il nipote di Elvis Presley, Benjamin Keough. Ipotesi di suicidio (Di lunedì 13 luglio 2020) Benjamin Keough, figlio di Lisa Marie Presley e nipote di Elvis, è Morto a 27 anni. Lo ha confermato ai media americani il manager della madre Lisa Marie Presley, Roger Widynowski, spiegando che il giovane è Morto a Calabasas, in California. La signora Presley – ha spiegato Widynowski – è “completamente distrutta, inconsolabile e profondamente devastata“, ma sta “cercando di rimanere forte per i suoi gemelli di 11 anni e per la figlia maggiore Riley”, ha dichiarato Widynowski. “Adorava quel ragazzo. Era l’amore della sua vita“, ha aggiunto, senza fornire ulteriori dettagli sulla sua morte. Ma il sito Tmz cita fonti delle forza ... Leggi su dilei

rtl1025 : ?? È morto a 80 anni #Mario Zanni, il barista di San Martino in Rio (Reggio Emilia), reso celebre da Luciano… - SkySport : Wim Suurbier è morto: l'ex giocatore di Ajax e Olanda aveva 75 anni - ilpost : È morto Ennio Morricone: è stato uno dei più grandi compositori di colonne sonore di film del Novecento, aveva 91 a… - TgrRaiTrentino : Incidente di Predazzo, non ce l'ha fatta il bambino di 11 anni - TGR Trento - BonaetVox : @DSantanche @FratellidItalia Che coraggio a parlare di #poltrone. 19 anni che sei seduta a “Babbo morto”e parli degli altri. #faccedibronzo -

Ultime Notizie dalla rete : Morto anni Massimiliano Grandi morto in piscina a 5 anni, aveva appena mangiato un gelato il Resto del Carlino Usa, non crede a virus e va a 'Covid party': morto 30enne in Texas

Un uomo di 30 anni che credeva che il coronavirus fosse una bufala e che ha partecipato a un 'Covid party' è morto dopo essere stato infettato da una persona presente alla festa. Lo riporta il New ...

Cadavere decapitato in un casolare, choc a Pozzuoli: l'uomo aveva 82 anni

È stato disposto il trasferimento del corpo a medicina legale del II Policlinico di Napoli per gli esami autoptici e per datarne la morte. Sentiti già alcuni residenti e conoscenti della vittima dalla ...

