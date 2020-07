"Mi diceva che erano solo amici". Il dolore Francesca, ex di Berruti - (Di lunedì 13 luglio 2020) Novella Toloni Le ultime insistenti voci sulla love story tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi hanno "coinvolto" anche l'ex fidanzata dell'attore, Francesca Kirchmair, che oggi racconta come sono andate le cose tra lei e l'ex Nelle ultime ore un'indiscrezione sta circolando sul web con insistenza e vede protagonista l'ex fidanzata di Giulio Berruti, oggi felicemente innamorato della deputata Maria Elena Boschi. Secondo i rumor l'attore avrebbe iniziato a frequentare la Boschi durante la lunga relazione con Francesca, attrice 23enne di origini austro-svizzere. A fare chiarezza su una delle storie più chiacchierate del momento, oggi, è l'ex fidanzata di Giulio Berruti, Francesca Kirchmair. Una storia d'amore durata oltre tre anni - quella tra Giulio e ... Leggi su ilgiornale

fattoquotidiano : CINQUEMILA PAZIENTI NELLE RSA Gallera diceva: 'Solo falsità'. Ma ora la verità sullo scandalo lombardo sta emergend… - Radio3tweet : Un bambino che cresce allenandosi alla fantastica, diceva, imparerà meglio anche la matematica o la logica. Gianni… - Roberto_Fico : Pietro Calamandrei diceva “la scuola a lungo andare è più importante del Parlamento e della Magistratura e della Co… - silvyen6 : RT @janavel7: Virgi' Roma non te merita. Giuse' l'Italia nun te merita. Giggi' il mondo nun te merita. Alessa' l'universo nun te merita. Ca… - ArminHain : RT @RSIstile: È come nelle grandi storie, padron Frodo. Quelle che contano davvero. Come la canzone cantata dai pellerossa Aufklarung Reit… -

Ultime Notizie dalla rete : diceva che "Mi diceva che erano solo amici". Il dolore Francesca, ex di Berruti ilGiornale.it I 10 migliori mercenari del cinema

Qui c’è il fior fiore dei soldati a pagamento che nascondono poi un cuore d’oro (più o meno). L’ultimo in ordine di tempo è una lei, Charlize Theron in The Old Guard, su Netflix dal 10 luglio Se l’ero ...

Ferrari da comiche finali. Con Stanlio (Leclerc) e Ollio (Vettel)

Ma cosa diavolo sta succedendo alla Ferrari? Se non ci fosse da piangere, potremmo dire che siamo alle comiche finali. Avete presente quando Stanlio e Ollio si fanno i dispetti facendo sbellicare dal ...

Qui c’è il fior fiore dei soldati a pagamento che nascondono poi un cuore d’oro (più o meno). L’ultimo in ordine di tempo è una lei, Charlize Theron in The Old Guard, su Netflix dal 10 luglio Se l’ero ...Ma cosa diavolo sta succedendo alla Ferrari? Se non ci fosse da piangere, potremmo dire che siamo alle comiche finali. Avete presente quando Stanlio e Ollio si fanno i dispetti facendo sbellicare dal ...