Malore durante la scalata di una parete: morto escursionista in Toscana (Di lunedì 13 luglio 2020) Un escursionista è morto per un Malore mentre tentava la scalata al monte Penna, nei pressi del Santuario francescano de La Verna, in Casentino. A perdere la vita un 58enne di Livorno che, mentre stava cercando di salire in parete, si è improvvisamente accasciato a terra. In attesa dell’arrivo dei soccorsi, gli altri partecipanti hanno contattato il 118 e praticato il massaggio cardiaco utilizzando un defibrillatore semiautomatico presente in prossimita’ del santuario. A coordinare l’intervento dei civili, il personale 118 mentre poco dopo sono arrivati automedica, ambulanza, elisoccorso Pegaso 3, vigili del fuoco, personale del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano e carabinieri. Una corsa contro il tempo risultata vana. Purtroppo i sanitari non hanno potuto fare ... Leggi su meteoweb.eu

zazoomblog : Chiusi della Verna (Ar): escursionista muore durante una scalata causa un malore - #Chiusi #della #Verna #(Ar): - ildeposito : [storia] 13 luglio 2015 - Andria (BT), la bracciante Paola Clemente muore stroncata da un malore durante il lavoro… - val_noir82 : @exmpatia Parla di un ragazzo universitario che é stato scaricato dalla ragazza che decide di usare un sito dove 'a… - Marco_chp1 : RT @leggoit: Malore durante il pranzo allo chalet, vano ogni soccorso: muore una turista - msn_italia : Malore durante il pranzo allo chalet, vano ogni soccorso: muore una turista in vacanza al mare -

Ultime Notizie dalla rete : Malore durante Colto da un malore durante un'escursione: 58enne perde la vita Arezzo Notizie Malore durante la scalata: muore escursionista livornese

A perdere la vita un uomo di 58 anni: la tragedia vicino al santuario de La Verna. Lascia la moglie e due figli LIVORNO. Un escursionista è morto per un malore mentre tentava la scalata al monte Penna ...

Donna partorisce in chiesa al battesimo della figlia: il feto muore

Una donna partorisce in chiesa durante il battesimo della prima figlia ... La donna era in dolce attesa del suo secondo figlio, quando ha accusato un malore e ha comunicato di avere forti dolori ...

A perdere la vita un uomo di 58 anni: la tragedia vicino al santuario de La Verna. Lascia la moglie e due figli LIVORNO. Un escursionista è morto per un malore mentre tentava la scalata al monte Penna ...Una donna partorisce in chiesa durante il battesimo della prima figlia ... La donna era in dolce attesa del suo secondo figlio, quando ha accusato un malore e ha comunicato di avere forti dolori ...