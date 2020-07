Lozzi a grillo: quel ‘gente di fogna’ fa male, chieda scusa (Di lunedì 13 luglio 2020) Roma – “Caro Beppe, per me che da cittadina romana ho trascorso molti week-end in compagnia di altri volontari per prenderci cura del nostro metro quadrato (ti ricordi, Beppe, cos’e’ il nostro metro quadrato?), sentirsi apostrofare come ‘gente di fogna’ in un articolo pubblicato sul tuo blog ha fatto molto male. E ha fatto male che sia stata ripresa e riportata l’idea che a Roma siano tutti incivili, maleducati e ingrati. Senza dubbio ci sono alcune persone che non hanno a cuore la nostra bella Roma, ma molti altri riuniti in gruppi di volontariato e associazioni hanno davvero tenuto in piedi questa citta’, impedendole di affondare, anche ora. Chi non l’ha ancora capito, e’ meglio che di Roma non parli proprio”. Lo scrive su Facebook la presidente del VII Municipio di ... Leggi su romadailynews

d_felici : @lpha_bloke @beppe_grillo Sulla Lozzi ho una grande riserva. Ha fatto morire la tensostruttura che avevamo ottenuto… - lpha_bloke : @d_felici @beppe_grillo Dom se però si candidasse la Lozzi non la voteresti? -

Ultime Notizie dalla rete : Lozzi grillo Lozzi a grillo: quel 'gente di fogna' fa male, chieda scusa RomaDailyNews “Gente di Fogna”, Lozzi e il sonetto pubblicato sul blog di Grillo: “Fuori luogo la comunicazione basata su vittimismo e insulto”

“Caro Beppe, per me che da cittadina romana ho trascorso molti week end in compagnia di altri volontari per prenderci cura del nostro metro quadrato (ti ricordi, Beppe, cos’è il nostro metro quadro?), ...

Grillo dedica sonetto a Raggi: "Virgì, Roma nun te merita. Annamo via da sta gente de fogna"

Il comico genovese ha pubblicato, sul proprio blog, un sonetto. E’ stato scritto da Franco Ferrari e suona come una lettera aperta, rivolta in romanesco alla prima cittadina della Capitale. Ma anche a ...

“Caro Beppe, per me che da cittadina romana ho trascorso molti week end in compagnia di altri volontari per prenderci cura del nostro metro quadrato (ti ricordi, Beppe, cos’è il nostro metro quadro?), ...Il comico genovese ha pubblicato, sul proprio blog, un sonetto. E’ stato scritto da Franco Ferrari e suona come una lettera aperta, rivolta in romanesco alla prima cittadina della Capitale. Ma anche a ...