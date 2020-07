Istat: calano gli arrivi degli stranieri, ma gli italiani scappano all’estero (+8%) (Di lunedì 13 luglio 2020) ROMA – Il numero di cittadini stranieri che arrivano nel nostro Paese è in calo (-8,6%), mentre prosegue l’aumento dell’emigrazione di cittadini italiani (+8,1%). Nel 2019, spiega l’Istat, i cancellati perchè trasferiti all’estero sono stati 182.154, il 16,1% in più rispetto all’anno precedente. Aumenta, tuttavia, il numero di italiani che rientra dopo un periodo di emigrazione all’estero (sono 73 mila nel 2019, 26 mila unità in più rispetto al 2018). Leggi su dire

