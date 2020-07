Inter, Marotta: "Conte? Credo non ci saranno cambiamenti. Dall'esterno arrivano mine" (Di lunedì 13 luglio 2020) A margine della sfida di Serie A tra Inter e Torino ha parlato Giuseppe Marotta, amministratore delegato dei nerazzurri, e lo ha fatto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni sul momento della squadra e sulle voci relative al futuro: FC Internazionale v SK Rapid Wien - UEFA Europa League Round of 32: Second Leg Eriksen e Skriniar sono bocciature? "Assolutamente no, meglio di Conte nessuno può decidere. Ci sono valutazioni sue ed è giusto fare turn over anche per le condizioni... Leggi su 90min

FBiasin : Prima di comprare nuove e luccicanti lampadine bisogna sistemare l’impianto elettrico, altrimenti continueranno a s… - ZumZumPapa : Condivido... continuate così dai, che tanto al massimo scapperà lui senza bisogno di licenziarlo... - g_dimarzo : RT @Novastadio: Clamoroso! E' rottura tra #Marotta e #Conte, l'ad nerazzurro ha scelto #Allegri. Ormai è un aut aut: 'o io o lui', da ambo… - Max_Alle : @Adri___77 @Zer0Tituli Handanovic è un citofono e noi abbiamo cacciato Julio Cesar per questo somaro...i due discor… - Ermanno_Niada : La risposta molto diplomatica di Marotta a Di Marzio, a #SkySport, su precisa domanda se #Conte resta all'#inter co… -