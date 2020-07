Incendio a Bologna: una donna muore carbonizzata in casa (Di lunedì 13 luglio 2020) E’ ancora tutta da mettere insieme la ricostruzione di quanto è successo questa mattina a Bologna, dove intorno alle 9,30 è scoppiato un Incendio che è costato la vita a una donna. Il nome della persona rimasta coinvolta in questo Incendio, morta carbonizzata in casa senza che i pompieri potessero fare nulla per lei, non è ancora stato rivelato ma, le persone presenti in strada, hanno raccontato ai giornalisti che oggi era il suo compleanno. Pare che la vittima sia una donna di circa 50 anni. Secondo quanto riferisce Il Resto del Carlino, sarebbe stata ritrovata in casa, nel suo letto. Per lei, quando i vigili del fuoco sono intervenuti cercando di domare le fiamme, non c’era più nulla da fare. ROGO ... Leggi su ultimenotizieflash

