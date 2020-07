Il medico cubano Julio Guerra Izquierdo cittadino onorario di Torino. Foglietta (PD): “Un onore averlo conosciuto” (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Consiglio comunale ha conferito oggi pomeriggio la Cittadinanza onoraria della Città di Torino al dottor Julio Guerra Izquierdo – medico cubano di 44 anni, specialista in nefrologia e medicina di comunità – capo della Brigada Medica Henry Reeve presso il Covid Hospital delle Officine Grandi Riparazioni di Torino, “in virtù dei meriti conseguiti, del coraggio, altruismo, umanità dimostrati e dell’importante impegno profuso per la popolazione torinese e dell’Italia intera.” La mozione di conferimento dell’onorificenza – prima firmataria Eleonora Artesio (Torino in Comune – La Sinistra) è stata approvata all’unanimità, con 38 voti ... Leggi su nuovasocieta

