Di nuovo lockdown: chiusi bar, ristoranti e tutte le attività. Ecco dove (Di lunedì 13 luglio 2020) nuovo segnale di allarme negli Stati Uniti e nuova stretta in California: le autorità dello stato Usa hanno deciso di chiudere su tutto il territorio dello stato i servizi non essenziali a causa dell’impennata dei contagi da coronavirus. Per ordine sottoscritto dal governatore Gavin Newsom dovranno quindi abbassare la saracinesca ristoranti, bar, cinema, teatri, palestre, musei e luoghi di culto. Cancelli chiusi anche per gli zoo. Estensione del lockdown Già dal 1° luglio Newsom aveva ordinato a molte contee di chiudere bar e attività al chiuso in ristoranti, cantine, zoo e centri di intrattenimento per famiglie come piste da bowling e minigolf. Lunedì 13 il governatore ha deciso di estendere l’ordine ... Leggi su howtodofor

