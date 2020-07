Coronavirus | Save the Children: “10 mln bambini forse mai più a scuola” (Di lunedì 13 luglio 2020) Quasi 10 milioni di bambini potrebbero essere costretti a lasciare la scuola per sempre a causa del lockdown imposti dal Coronavirus. A lanciare l’allarme è Save the Children. Save the Children lancia l’allarme. Quasi 10 milioni di bambini potrebbero essere costretti a lasciare per sempre la scuola a causa delle conseguenze economiche derivate dalla pandemia … L'articolo Coronavirus Save the Children: “10 mln bambini forse mai più a scuola” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

repubblica : Coronavirus, l'allarme di Save the Children: dieci milioni di bambini potrebbero non tornare mai più a scuola [aggi… - lukogene : RT @fedram67: Il drammatico rapporto di Save the Children - mirianagrassi1 : RT @fedram67: Il drammatico rapporto di Save the Children - Marilenapas : RT @repubblica: Coronavirus, l'allarme di Save the Children: dieci milioni di bambini potrebbero non tornare mai più a scuola [aggiornament… - Ossmeteobargone : RT @giornaleprociv: Coronavirus, Save the Children: 'Senza istruzione un'intera generazione' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Save Quasi 10mln senza scuola per Covid-19

7 milioni di bambini nel mondo potrebbero non tornare mai più a scuola a causa della pandemia di Covid-19. Co- sì i dati della ong Save the Children. L'impatto economico dell'epidemia po- trebbe ...

Nel silenzio generale, un esercito di bambini non tornerà a scuola per via del coronavirus

ma l’emergenza Covid-19 rischia di consegnare a una generazione di bambini un futuro fatto solo di povertà”, sottolineano da Save the Children. Prima dello scoppio dell’emergenza, 258 milioni di ...

7 milioni di bambini nel mondo potrebbero non tornare mai più a scuola a causa della pandemia di Covid-19. Co- sì i dati della ong Save the Children. L'impatto economico dell'epidemia po- trebbe ...ma l’emergenza Covid-19 rischia di consegnare a una generazione di bambini un futuro fatto solo di povertà”, sottolineano da Save the Children. Prima dello scoppio dell’emergenza, 258 milioni di ...